شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حمدتو: بطولة مصر الدولية من أقوى بطولات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إبراهيم حمدتو، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، عن سعادته باستضافة مصر بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة خلال الفترة ما بين 25 وحتى 27 فبراير الجاري داخل صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وقال حمدتو فى تصريحاته على هامش البطولة، "بطولة مصر الدولية من أقوى البطولات في الموسم الجديد وسعيد بالتنظيم فى صالة حسن مصطفى لوجود الإمكانيات".

وأضاف لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، "هناك مشاركة كبيرة من الدول الخارجية، حيث أصبحت بطولة مصغرة من بطولات العالم الكبرى".

وعن قوة البطولة قال حمدتو، "المنافسات قوية جدا، لم يحالفنى التوفيق فى اليوم الأول ولكن لدي مباريات أخرى غدا سأحاول تقديم مباريات جيدة بها".

واختتم البطل البارلمبى تصريحاته قائلا، "أشكر اتحاد تنس الطاولة على تنظيم هذا الحدث العالمى على أرض مصر داخل صالة بمواصفات متقدمة وعالمية".