شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك بدورى أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الترجى التونسي مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم معه الزمالك والمريخ السودانى وشباب بلوزداد الجزائراى بعد تحقيقه الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها منذ انطلاق دور المجموعات، وكان آخرها اليوم أمام الفريق الأبيض.

ويمتلك الترجى التونسي 9 نقاط احتل بهم صدارة المجموعة بعد الفوز الذى حققه على الزمالك اليوم السبت على ملعب رادس بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحل المريخ السودانى في المركز الثانى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فاز في لقاء وحيد أمام شباب بلوزداد وخسر أمام الترجى التونسي وتعادل مع الزمالك، بينما جاء شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات فاز في لقاء وحيد وخسر مباراتين، وتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة بعد خوضه 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى

الترجى التونسى 9 نقاط.

المريخ السودانى 4 نقاط.

شباب بلوزداد 3 نقاط.

الزمالك نقطة واحدة.

وحقق فريق الترجى التونسى فوزا غاليا على الزمالك 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد حماد العقربى فى رادس بالجولة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد الفريق التونسى لـ9 نقاط فى صدارة المجموعة، ويضع قدما فى دور الثمانية للبطولة، بينما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند نقطة وحيدة فى المركز الرابع للمجموعة ويحتاج للفوز فى المباريات الثلاث المتبقية من أجل تحقيق الصعود للدور الثانى.

تقدم محمد على بن حمودة للترجى في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، وأضاف محمد على بن رمضان الهدف الثانى فى الدقيقة 92 من عرضية لليبى حمدو الهونى.