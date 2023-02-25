الترجى التونسى يهزم الزمالك بهدفين نظيفين ويصعب موقفه فى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الترجى التونسى فوزا غاليا على الزمالك 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد حماد العقربى فى رادس بالجولة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد الفريق التونسى لـ9 نقاط فى صدارة المجموعة، ويضع قدما فى دور الثمانية للبطولة، بينما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند نقطة وحيدة فى المركز الرابع للمجموعة ويحتاج للفوز فى المباريات الثلاث المتبقية من أجل تحقيق الصعود للدور الثانى.

تقدم محمد على بن حمودة للترجى في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، وأضاف محمد على بن رمضان الهدف الثانى فى الدقيقة 92 من عرضية لليبى حمدو الهونى؟

تشكيل الفريقين

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود شبانة ومحمد طارق ومحمد أشرف"روقا" وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي.

تشكيل الترجى :-

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: رائد بوشنيبة، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: أنيس البدري، حمدو الهوني، رياض بن عياد.

الشوط الأول

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من الزمالك، وفى الدقيقة الثانية يمر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من الجانب الأيمن ويسدد كرة قوية تصدى لها المعز بن شريفية حارس مرمى الترجى ببراعة.

بعدها دخل لاعبو الترجى المباراة وحاولوا السيطرة على منتصف الملعب ودانت لهم السيطرة وقاموا بشن بعض الهجمات على مرمى محمد عواد حارس الزمالك دون خطورة حقيقية على المرمى .

يحصل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك فى الدقيقة 13 على أول بطاقة صفراء بعد عرقلة لصابر بوجرين لاعب الترجي على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء وتحتسب ضربة حرة للفريق التونسى ، ينفذها أنيس البدرى إلى داخل منطقة الجزاء تهيأت أمام صابر بوجرين الذي سدد الكرة مباشرة تجاه المرمى كادت أن تسكن الشباك لولا تمركز حسام عبد المجيد الذى أخرجها من على خط المرمى وإبعاد الكرة.

حاول الترجى التونسى في الربع ساعة الثانية من اللقاء الضغط من أجل إحراز الهدف الأول للفريق قابله دفاع قوى من لاعبى الزمالك ، في الدقيقة 18 ينفذ أنيس البدرى ركلة حرة مباشرة للترجي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة احتسبها تسلل على ياسين مرياح ، بعدها يحاول أحمد سيد زيزو وشيكابالا ثنائى الزمالك بناء بعض الهجمات من أجل التخفيف على الدفاع ويقوم زيزو بشن بعض الهجمات وفى الدقيقة 30 ينقذ أحد مدافعى الترجى أخطر هجمات الزمالك من كرة لعبها شيكابالا من داخل منطقة الجزاء يطلق حمزة المثلوثى قوية يتصدى لها دفاع الفريق التونسى

يستمر الزمالك في الضغط من أجل إدراك الهدف الأول وفى الدقيقة 36 ومن عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق أنيس البدري إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها محمد عواد بشكل غريب لتتهيأ الكرة أمام أقدام محمد علي بن حمودة مهاجم الترجى الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

بعدها يحاول لاعبو الزمالك تنظيم الصفوف بغية إدراك هدف التعادل ويضيع شيكابالا هدف التعادل من كرة عرضية وصلته داخل منطقة الجزاء يسددها مباشرة يتصدى لها المعز بن شريفية بنجاح .

الشوط الثانى

أجرى البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك تغييره الأول بنزول المغربى أحمد بلحاج الوافد الجديد للفريق بديلا لعمرو السيسى من أجل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق بغية إحراز هدف التعادل .

في الدقيقة 49 كرة عرضية من الجبهة اليمنى للترجي عن طريق الليبى حمدو الهوني إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الزمالك بسهولة إلى وسط الملعب ، يحاول الزمالك بعدها بناء الهجمات في منطقة وسط الملعب ، وبالفعل في الدقيقة 51 يقوم محمد عبد الشافى بعمل عرضية خطيرة على مرمى الترجى أبعدها الدفاع قبل أن تصل على رأس التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأبيض .

في الدقيقة 55 يطلق حمدو الهونى صانع ألعاب الترجى تسديدة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد عواد.

مرت الربع ساعة الثانية من الشوط الثانى هادئة ولن تسنح فرص حقيقية على مرمى الفريقين ، وبالرغم من محاولات لاعبو الزمالك على استحياء إلا أنها لم ترتقى للجدية بفضل دفاع لاعبو الترجى الذين نجحوا فى إضاعة الوقت عن طريق لعب الكرة في منتصف الملعب واللعب على الهجمات المرتدة التي مثلث خطورة على مرمى الزمالك والتي كانت من إحداها قريب الفريق التونسى من إحراز الهدف الثانى .

في الربع ساعة الأخيرة من المباراة أجرى المديرين الفنيين عدة تغييرات لتنشيط الشق الهجومى خاصة فيريرا الذى أشرك سيف جعفر بدلا من عمر جابر وسيد نيمار ويوسف أسامة بدلا من محمد عبد الشافى وشيكابالا وناصر منسى بدلا من نبيل دونجا ، وتمر الدقائق تباعا ، وفى الوقت بدل الضائع من خطأ فادح لسيد نيمار يمر حمدو الهونى من الناحية اليمنى ويمرر كرة سهلة لمحمد على بن رمضان الذى يودعها المرمى بسهولة ، بعدها بدقيقتين يطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز الترجى على الزمالك بهدفين نظيفين .