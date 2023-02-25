شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأهلي وصن داونز إلى ملعب السلام استعدادا لموقعة دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق النادي الاهلي إلى ملعب السلام، منذ قليل، لخوض مباراة صن داونز المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفور وصول بعثة الأهلي قام الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر وبعض لاعبي الفريق بمعاينة ارض الملعب قبل عمليات الأحماء التى تسبق المباراة.

كما وصلت حافلة فريق صن داونز إلى ملعب السلام أيضاً لخوض مباراة الأهلي المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفور وصول بعثة صن داونز قام الجهاز الفني وبعض لاعبي الفريق بمعاينة ارض الملعب قبل عمليات الأحماء التى تسبق المباراة.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كلا من ماميلودي ‏صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.‏

وتحدث مارسيل كولر، عن مواجهة صن داونز ، وقال إن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد مساء أمس: «أمامنا مباراة صعبة أمام فريق قوي وهو صن داونز الجنوب إفريقي، لدينا ميزة أن المباراة على ملعبنا ونسعى إلى تحقيق الفوز».