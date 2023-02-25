شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأهلي وصن داونز إلى ملعب السلام استعدادا لموقعة دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
وفور وصول بعثة الأهلي قام الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر وبعض لاعبي الفريق بمعاينة ارض الملعب قبل عمليات الأحماء التى تسبق المباراة.
وفور وصول بعثة صن داونز قام الجهاز الفني وبعض لاعبي الفريق بمعاينة ارض الملعب قبل عمليات الأحماء التى تسبق المباراة.
ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.
وتحدث مارسيل كولر، عن مواجهة صن داونز ، وقال إن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد مساء أمس: «أمامنا مباراة صعبة أمام فريق قوي وهو صن داونز الجنوب إفريقي، لدينا ميزة أن المباراة على ملعبنا ونسعى إلى تحقيق الفوز».