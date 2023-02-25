شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يقود هجوم الأهلي أمام صن داونز.. ومروان وأفشة فى الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز التى تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمود متولي.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد أشرف.