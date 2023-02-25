شكرا لقرائتكم خبر 3 لاعبين يتنافسون في استفتاء فيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما وجد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي حصل على جائزة هداف مونديال قطر، ووصل مع فرنسا للمباراة النهائية، قبل أن يخسرها أمام رفاق ميسي.
وضمت القائمة أيضا الفرنسي الآخر كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، والذي كان عاملا أساسيا في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني بالموسم الماضي، علما بأنه لم يشارك بسبب الإصابة مع منتخب فرسنا في مونديال قطر.
وتمنح جائزة الأفضل لأبرز اللاعبين أداء خلال الفترة من 8 أغسطس 2021 إلى 18 ديسمبر 2022، حيث سيكشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال الحفل الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس غدا.
سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب في استفتاء فيفا
كانت هذه تفاصيل خبر 3 لاعبين يتنافسون في استفتاء فيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.