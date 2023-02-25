«نزال الحقيقة» يشعل لقب بطولة العالم للملاكمة بالدرعية اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار محبي الملاكمة نحو مدينة الدرعية التي تحتضن نزال الحقيقة مساء اليوم، والذي سيقام على لقب بطولة العالم للوزن المتوسط الثقيل، بين الملاكمين المحترفين الأمريكي «جيك بول» والبريطاني «تومي فيوري».

وتستضيف المملكة «نزال الحقيقة» ضمن فعاليات موسم الدرعية، على حلبة الدرعية، ويعد هذا النزال المرتقب، أحدث وأكثر مواجهة رياضية ترقبا من جمهور لعبة الملاكمة، نظرا لكون الملاكمين لم يسجلا أي هزيمة في تاريخ نزالاتهما السابقة، حيث حقق الأمريكي جيك بول (الذي يحمل في سجله 6 انتصارات دون هزائم، منها 4 بالضربة القاضية) نجاحات كبيرة في عالم الملاكمة المحترفة. فهو ظاهرة عالمية وأحد أشهر نجوم الرياضة وأكثرهم نجاحا، وقد وعد مشجعيه بتقديم أداء مذهل على الحلبة في الدرعية.

أرقام قياسية

يدخل الملاكم الأمريكي هذا النزال بثقة كبيرة بعد فوزه في الجولة الأخيرة بالضربة القاضية على أسطورة UFC أندرسون سيلفا في أكتوبر الماضي، ويسعى لتقديم أفضل عرض وظيفي تحت الأضواء في الدرعية.

وفي المقابل، يقف الملاكم البريطاني تومي فيوري، الأخ غير الشقيق لحامل لقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل «تايسون فيوري»، والذي يمتلك سجلا مذهلا أيضا (8 انتصارات دون هزائم، منها 4 بالضربة القاضية).

وحقق فيوري أيضا أرقاما قياسية مميزة حتى الآن، إضافة لكونه يحظى بدعم قوي من مشجعيه، نظرا لتاريخ عائلته الكبير في رياضة الملاكمة، وشعبيته الكبيرة كشخصية معروفة ببرامج تليفزيون الواقع في المملكة المتحدة، ويطمح فيوري إلى زيادة رصيده من الانتصارات، خاصة أن مستويات الحماس والترقب ازدادت بعد تأجيل هذا النزال مرتين.

وأشاد الأمريكي «جيك بول»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول، على تنظيم المملكة هذا النزال، والحفاوة وحسن الاستقبال الذي لقيه وخصمه منذ وصولهما إلى أرض المملكة، متحديا خصمه، بثقة أبداها في بداية حديثه عن هذا النزال، بأن مواجهته المرتقبة بفيوري، سيحسمها مبكرا بالضربة القاضية.

انتصارات دون هزيمة

من جهته، قلل البريطاني «تومي فيوري» من قدرة خصمه على مجاراته، وأن الانتصار سيكون حليفه، ليضيف هذا الانتصار إلى 8 انتصارات سبق أن حققها دون هزيمة، منها 4 بالضربة القاضية، منوها بالتنظيم والتجهيزات والاستعداد المقدم من المنظمين في المملكة، والذي بات أمرا تتميز به المملكة، عطفا على أحداث رياضية في أكثر من لعبة احتضنتها المملكة واستضافتها بصورة احترافية واستثنائية.

وسيتضمن «نزال الحقيقة» بالدرعية الذي تنظمه وزارة الرياضة تحت إشراف الاتحاد السعودي للملاكمة، وبالتعاون مع شركة تحدي المهارة للترفيه، كثيرا من جولات الملاكمة التي ستسبق الحدث الرئيس، حيث سيقام نزال على لقب بطولة مجلس الملاكمة العالمي لوزن الكروزر بين بطل العالم الحالي الكونغولي إيلونغا ماكابو وحامل اللقب السابق السويدي بادو جاك، إضافة إلى نزال بين الملاكم الأمريكي أنتوني سيلف في مواجهة الملاكم الغاني ماكسويل أويكو في الوزن الخفيف، والنزال الذي سيجمع الملاكم الأمريكي محسن كاسون أمام مواطنه الملاكم إل ساندوس في وزن الكروزر، إلى جانب نزال بين الملاكم السعودي زياد المعيوف ضد الملاكم الجورجي أكاكي كارياشفيلي في الوزن الخفيف الثقيل، وكذلك سيواجه الملاكم الأمريكي آدم صالح مواطنه ستيوارت كيلوغ.

وتأتي الاستضافة لهذا النزال، تماشيا مع المساعي المستمرة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية لاحتضان الفعاليات والبطولات العالمية، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويساعد في فتح آفاق جديدة للرياضة والرياضيين، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة.

جولات الملاكمة التي ستسبق الحدث الرئيس

