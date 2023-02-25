شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكبير الوادى: سعيد بوجودى فى مصر.. ومواجهة الجيش الملكى لها طبيعة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المغربى عبد الكبير الوادي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، على مواجهة فريق الجيش الملكي بكأس الكونفدرالية الأفريقية مؤكدا أنها مواجهة قوية.

ويحل فيوتشر ضيفًا على الجيش الملكي المغربي، غدا الأحد، فى تمام التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المغربى عبد الكبير الوادى، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذى يسبق المباراة، "سعيد بالترحاب الشديد الذى تلقاه نادى فيوتشر، وأعلم أنني أواجه فريقى السابق الجيش الملكي، وهذا له طبيعة خاصة، وسعيد بوجودي فى مصر وموجود منذ 4 سنوات وأتلقى معاملة مميزة من الشعب المصري".

وأضاف، "انتقالي لفيوتشر خطوة ممتازة في مشواري المهني، والدوري المصري يحتاج إلى جهد بدني أعلى من الدوري المغربي كذلك على المستوى التكتيكي، وأتمنى التوفيق لفريقي فيوتشر والجيش الملكي".

ويتواجد فيوتشر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد نقطتين، خلف الجيش الملكي المغربي المتصدر بـ 4 نقاط.