شكرا لقرائتكم خبر عن مليك بوعيو يزين قائمة سموحة لأول مرة أمام حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، 22 لاعبًا فى قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود، المقرر لها الخامسة مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى تقام باستاد برج العرب.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور

الدفاع: بركات حجاج، أحمد حكم، شريف رضا، أحمد شوشة، محمد مغربي، مصطفى الصباحى، أحمد جمال

الوسط: أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، مليك بوعيو، أحمد عبدالعزيز، زياد طارق، حسين فيصل، محمد سعيد مكرونة، مصطفى سعد ميسي

الهجوم: اليا سيلا، حسام حسن، بنجامين بواتينج

ويغيب عن سموحة أمام حرس الحدود كل من النيجيرى صديق أوجولا، ومحمد نادي، ومحمد الصباحي، بالإضافة إلى البنينى دوكوا دودو الذى يشارك مع منتخب بلاده فى بطولة افريقيا للشباب تحت 20 عاما المقامة حاليا فى مصر.

وجاءت آخر 6 مواجهات بين الفريقين لصالح لفريق سموحة، حيث حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مثلها ولم يتعرض للهزيمة قط، سجل سموحة 6 أهداف واستقبل هدفين فقط.

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

في المقابل، يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفا.