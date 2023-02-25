شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة أسكو كارا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة أسكو كارا في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل أسكو كارا ضيفا على بيراميدز فى السادسة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي، فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - هشام محمد - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف.