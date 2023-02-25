شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات يد الأهلي يهزمن الزمالك 31/37 فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق ناشئات النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2006 على نظيره فريق الزمالك بنتيجة 37-31، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

ولعب ناشئات الأهلي والزمالك مباراة قوية على مدار شوطي اللقاء، قبل أن ينجح الفريق الأحمر فى حسم المباراة لصالحه ويتفوق في قمة نالشئات اليد.

وسبق وتوج فريق ناشئات النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2006 ببطولة كأس مصر موسم 2022-2023، بعد الفوز ‏الذي حققه على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 26-20، في المباراة التي أقيمت بينهما ‏على صالة طنطا فى ختام منافسات البطولة.‏