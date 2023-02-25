شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى التونسى ينهى الشوط الأول متقدماً على الزمالك بهدف فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الترجى التونسى على الزمالك بهدف دون مقابل فى المباراة المقامة حاليا باستاد رادس في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، أحرزه محمد على بن حمودة في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

15 دقيقة

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من الزمالك، وفى الدقيقة الثانية يمر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من الجانب الأيمن ويسدد كرة قوية تصدى لها المعز بن شريفية حارس مرمى الترجى ببراعة.

بعدها دخل لاعبو الترجى المباراة وحاولوا السيطرة على منتصف الملعب ودانت لهم السيطرة وقاموا بشن بعض الهجمات على مرمى محمد عواد حارس الزمالك دون خطورة حقيقية على المرمى .

يحصل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك فى الدقيقة 13 على أول بطاقة صفراء بعد عرقلة لصابر بوجرين لاعب الترجي على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء وتحتسب ضربة حرة للفريق التونسى ، ينفذها أنيس البدرى إلى داخل منطقة الجزاء تهيأت أمام صابر بوجرين الذي سدد الكرة مباشرة تجاه المرمى كادت أن تسكن الشباك لولا تمركز حسام عبد المجيد الذى أخرجها من على خط المرمى وإبعاد الكرة.

30 دقيقة

حاول الترجى التونسى في الربع ساعة الثانية من اللقاء الضغط من أجل إحراز الهدف الأول للفريق قابله دفاع قوى من لاعبى الزمالك ، في الدقيقة 18 ينفذ أنيس البدرى ركلة حرة مباشرة للترجي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة احتسبها تسلل على ياسين مرياح ، بعدها يحاول أحمد سيد زيزو وشيكابالا ثنائى الزمالك بناء بعض الهجمات من أجل التخفيف على الدفاع ويقوم زيزو بشن بعض الهجمات وفى الدقيقة 30 ينقذ أحد مدافعى الترجى أخطر هجمات الزمالك من كرة لعبها شيكابالا من داخل منطقة الجزاء يطلق حمزة المثلوثى قوية يتصدى لها دفاع الفريق التونسى

ويواصل الزمالك الضغط من أجل إدراك الهدف الأول وفى الدقيقة 36 ومن عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق أنيس البدري إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها محمد عواد بشكل غريب لتتهيأ الكرة أمام أقدام محمد علي بن حمودة مهاجم الترجى الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

بعدها يحاول لاعبو الزمالك تنظيم الصفوف بغية إدراك هدف التعادل ويضيع شيكابالا هدف التعادل من كرة عرضية وصلته داخل منطقة الجزاء يسددها مباشرة يتصدى لها المعز بن شريفية بنجاح .

تشكيل الفريقين

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود شبانة ومحمد طارق ومحمد أشرف"روقا" وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي.

تشكيل الترجى :-

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: رائد بوشنيبة، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: أنيس البدري، حمدو الهوني، رياض بن عياد.