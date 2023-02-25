شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يحقق المركز السادس فى بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق البطل المصري علاء أبو القاسم المركز السادس ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي تقام فى الفترة ما بين 23 وحتى 26 فبراير الجاري بنادي النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستطاع أبو القاسم التفوق على نظيره فيليبو ماتشي بطل إيطاليا بنتيجة 15-13 في مباراة حبست الأنفاس حتى اللمسة الأخيرة في منافسات ثمن النهائي ليصل لربع النهائي ثم يخسر بصعوبة بالغة أمام بطل العالم الفرنسي إينزو ليفور بنفس النتيجة ليتوقف مسيرته بالبطولة ويحقق المركز السادس.

وكان أبوالقاسم قد تمكن من الفوز على بطل كوريا الجنوبية ميونج شيول بنتيجة 15-9 بدور الـ64 الرئيسي صباح اليوم، قبل الفوز على بطل الولايات المتحدة مارسيلو أوليفاريس في دور الـ32.

وكانت منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة قد انطلقت يوم الخميس الماضي وشهدت إقامة منافسات دور المجموعات لفردي الرجال فيما أقيمت منافسات فردي السيدات يوم الجمعة بينما تُلعب اليوم مباريات الأدوار الإقصائية بداية من دور الـ64 الرئيسي وحتى المباراة النهائية.

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.