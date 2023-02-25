شكرا لقرائتكم خبر عن إيشو ويوسف حسن وشريف يقودون هجوم منتخب الشباب أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، تشكيل شباب الفراعنة أمام السنغال، فى المباراة التى تجمع المنتخبين بعد قليل باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل.

وجاء التشكيل على النحو التالي: "مصطفي مخلوف فى حراسة المرمى، عمر فايد، عبد الرحمن جودة، احمد رضا، رافت خليل، خالد عوض، محمد حمدي، ماجد هاني، أحمد عبد الرحيم إيشو، يوسف حسن، وأحمد شريف".

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، واستقبل هدفا ولم يسجل أهداف حتى الآن في البطولة، بينما منتخب السنغال في الصدارة برصيد 6 نقاط وتحل نيجيريا ثانية برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب موزمبيق الترتيب بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن مصر.

ورغم تأزم موقف منتخب مصر إلا أن كل الفرص متاحة للتأهل لكن يتوقف ذلك على نتائج الفرق الأخرى، حيث يملك منتخب شباب مصر فرصة للتأهل كثاني المجموعة دون النظر لنتائج المجموعات الأخرى والدخول فى حسابات التأهل ضمن أفضل مركز ثالث.

ويسعى منتخب شباب مصر للفوز على حساب السنغال فى الجولة الختامية من أجل التمسك بفرصة التأهل كثاني المجموعة، ففى حال فوز شباب الفراعنة على السنغال يصبح رصيد مصر 4 نقاط، ويتأهل ثانيا في حال خسارة نيجيريا بفارق هدف أو اثنين على الأكثر من موزمبيق.

وقد يتأهل المنتخب كأفضل مركز ثالث حال الفوز على السنغال حيث يرتفع رصيده إلى 4 نقاط، وذلك حال فوز أو تعادل نيجيريا أمام موزمبيق، أو إذا تغلبت موزمبيق على نيجيريا وبات فارق الأهداف لصالح موزمبيق