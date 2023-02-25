شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: مواجهة بيراميدز وبطل توجو تحدد شكل المجموعة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادى بيراميدز، على أهمية مواجهة أسكو كارا التوجولي كونها ستحدد بنسبة كبيرة شكل المجموعة، مؤكدا ضرورة تحقيق الفوز فى مباراتي القاهرة وتوجو من أجل التقدم فى المجموعة، فى ظل المنافسة القوية على بطاقتي التأهل مع فيوتشر والجيش الملكي، خاصة أن مباراتي الجولتين الأولى والثانية انتهت بالتعادل ولابد من التعديل والانتصار على الفريق التوجولي.

ويحل أسكو كارا ضيفا على بيراميدز فى السادسة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مدرب بيراميدز فى المؤتمر الصحفي، إنه سعيد للغاية بالمستوى الذي يقدمه لاعبو الفريق الفترة الأخيرة، خاصة في ظل ضغط كبير ولعب مباريات متتالية محليا وقاريا، وسط ضغط كبير وإصابات وإيقافات وغيرها من الظروف والأداء يتطور بصورة واضحة وفكره كمدير فني يتم تطبيقه بصورة أكبر من مباراة لأخرى، وهو سعيد للغاية باللاعبين وما يقدمونه ويثق فيهم، مشددا أنه حرص في ظل الضغط المتتالي على عمل تدوير للعناصر في مباريات الدوري والكونفدرالية، لأنه يثق في المجموعة بالكامل ونجاحها في عبور تلك المرحلة الصعبة التي ينافس فيها النادي على جميع البطولات.

وأوضح باتشيكو أنه اشتكى كثيرا الفترة الماضية من سوء أرضية الملاعب التي خاض عليها الفريق مبارياته محليا وقاريا، خاصة أنها لا تساعده فى تنفيذ أفكاره التى تتطلب اللعب على الأرض والتمرير بصورة جيدة، ويعلم جيدا أن الأداء سيكون أفضل في لقاء إسكو كارا خاصة وأن أرضية ملعب الدفاع الجوي واحدة من الأفضل في مصر، والفريق قادر على تحقيق الانتصار على الفريق التوجولي ذهابا وإيابا، ولا يمكن إغفال قوته خاصة وأنه قدم مباراة قوية أمام فيوتشر على ملعبه في توجو وكذلك أمام الجيش الملكي ووصوله إلى دور المجموعات يعني قوته الكبيرة التي لا يستهان بها.