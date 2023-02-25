شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد سامسون ونداى وجمعة من قائمة الزمالك فى مواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، الرباعى سامسون أكينولا وإبراهيما نداي ومحمد نديم وعبد الله جمعة من قائمة مواجهة الترجي التونسى المقرر لها السادسة مساء اليوم فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود شبانة ومحمد طارق ومحمد أشرف"روقا" وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي.

ووجاء تشكيل الترجى الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، محمد أمين توغاي، رائد بوشنيبة.

الوسط: غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، صابر بوغرين.

الهجوم: حمدو الهوني، محمد بن حمودة، أنيس البدري.