شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: لاعبو بيراميدز يمتلكون خبرات أفريقية كافية لتصحيح المسار بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، أن المواجهة التى تجمع فريقه بأسكو كارا التوجولي مهمة لأنها لا بديل فيها عن الفوز، خاصة بعد التعادل فى الجولتين الأولى والثانية.

وأضاف الشناوى، فى المؤتمر الصحفي التقديمى للمباراة، أن تركيز جميع اللاعبين منصب على مواجهتي بطل توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة، ولابد من الفوز بهما لأنهما مفتاحا التأهل للدور ربع النهائي، خاصة أن الفوز بهما سيصل بيراميدز إلى النقطة الثامنة، ويضع قدما فى الدور التالي انتظارا لما ستسفر عنه مباراتي الجيش الملكي وفيوتشر في آخر جولتين.

ويحل أسكو كارا ضيفا على بيراميدز في السادسة مساء غدٍ الأحد باستاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد الشناوى على أن أغلب لاعبي بيراميدز يمتلكون من الخبرات الأفريقية ما تمنحهم القوة والقدرة على مواصلة المشوار وتعديل المسار في أفريقيا بعد آخر تعادلين، ولديهم إصرار على تحقيق الانتصار في مواجهتي بطل توجو، خاصة وأن اللاعبين لديهم رغبة في مواصلة المنافسة على كل البطولات المتاحة، والتي يسير فيها الفريق بمنتهى القوة حيث ينافس على الدوري وكأس مصر الذي وصل فيه للنهائي، وكذلك كأس الكونفدرالية، والهدف الواضح هو حصد البطولات في الموسم الحالي.