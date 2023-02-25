شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى وزيزو وشيكابالا يقودون هجوم الزمالك فى مواجهة الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، التشكيل الذى سيخوض به لقاء الترجي التونسي، المحدد له السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد حمادي العقربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود شبانة ومحمد طارق ومحمد أشرف"روقا" وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي.