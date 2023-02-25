الامارات | مهمة صعبة للتونسي الجزيري في الظهور الأخير بـ "تنس دبي" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفرزت نتائج قرعة بطولة "تنس دبي" للرجال، التي سحبت اليوم السبت في قاعة المجلس بإستاد "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود، والبالغ جوائزها 2.9 مليون دولار، عن مواجهة صعبة للمثل العرب الوحيد في منافسات الفردي التونسي مالك الجزيري، في ظهوره الأخير بعالم الكرة الصفراء، بعد أن وضعته القرعة في مواجهة المصنف 31 عالمياً الإسباني إليخاندور فوكينا في افتتاح الدور الأول.

وجاءت القرعة سهلة على المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بما يمهد الطريق أمام لفرصة انتزاع اللقب السادس له تاريخياً في "تنس دبي" عقب تتويجه أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 و2020، بعد أن وضعته على رأس المجموعة الأولى، واستهلال مشواره بلقاء أحد اللاعبين القادمين من الدور التأهيلي، كما أن مهمة ديوكوفيتش لن تكون صعبة في بلوغ الدور ربع النهائي المتوقع له أن يواجه فيه أول اللاعبين المصنفين ضمن قائمة الـ 20 بلقاء البولندي هوبرت هوركاش المصنف 11 على العالم.

وواصلت نتائج القرعة إنصاف كبار المصنفين عالمياً المشاركين على لقب النسخة 31 من "تنس دبي"، بحلول حامل لقب دبي للعام الماضي والمصنف الرابع عالمياً الروسي اندريه روبليف على رأس المجموعة الثانية، مع مواجهة محتملة ممكن أن تجمع روبليف مع التونسي الجزيري في الدور الثاني شريطة عدم تعثر الروسي روبيلف في الدور الأول أمام الصربي فليب كراينوفيتش المصنف 67 على العالم.

وحضر مراسم القرعة، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة الجهة المالكة والمنظمة للحدث، كولم ماكلوكلين، ومدير بطولات" سوق دبي الحرة" للتنس صلاح تهلك، وممثل رابطة اللاعبين المحترفين للتنس رولاند هيرفيل بجانب اللاعبين البريطاني دانيال إيفانز المصنف 29 عالمياً، والاسترالي أليكسي بوبرين المشاركة ضمن قائمة بطاقات الدعوة.