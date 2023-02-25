بعد حبسه.. عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. وخبير لوائح يكشف مصير المجلس

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد البيومي، خبير اللوائح الرياضية، عن مصير مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور وتأييد حكم الحبس في قضية سب وقذف محمود الخطيب.

وقال بيومي في تصريحات صحفية: "بهذا الحكم يُعزل مرتضى منصور، من منصبه.. هذا الحكم صدر نتيجة تصرفات (لا أخلاقية) تؤدي إلى عزله من منصبه كرئيس نادي الزمالك، وهذا وفقًا للائحة الاسترشادية".

وأضاف: "أي حكم يمس السمعة والأمانة والشرف والنزاهة، لا يحق للمحكوم عليه الحصول على أي منصب بالعمل العام".

وتابع: "إذا كان في عمر مجلس إدارة نادي الزمالك أكثر من 6 أشهر، يتولى النائب تسيير أمور النادي لحين انتخاب رئيس جديد في أقرب جمعية عمومية سواء عادية أو طارئة".

وأوضح: "إذا كان يتبقى في عمر المجلس أقل من 6 أشهر، النائب يتولى تسيير أمور النادي، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد".

يذكر أن مصطفى هدود نائب رئيس الزمالك قد تقدم باستقالته من مجلس إدارة النادي في أبريل 2022 بعد واقعة الميدالية.

وأظهرت الكاميرات في ذلك التوقيت، مصطفى هدهود وهو يحتفظ بأحد الميداليات خلال مراسم تتويج نادي سبورتنج بكأس مصر لكرة اليد على حساب الزمالك.

ورحّلت الأجهزة الأمنية، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من مقر محكمة النقض وسط القاهرة لتنفيذ فترة الحبس المقضي بها ضده لمدة شهر.

وقضت المحكمة بتأييد الحكمين الصادر ضد منصور بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ورفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به مرتضي على الحكم على خلفية اتهامه بسب وقذف الخطيب.

كما رفضت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها منصور، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.

وحضر مرتضى منصور منذ الصباح الباكر إلى دار القضاء العالي -مقر محكمة النقض- وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.

وتنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.. ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن".

في القضية الأولى، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم -في أغسطس 2022- بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.

وفي القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في يوليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.

وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.

أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيًا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادر بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن نفس الواقعة، وفقًا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.