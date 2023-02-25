شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار صن داونز فى دورى الأبطال قبل مواجهة الأهلى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على صن داونز واستغلال إقامة المباراة بملعبه بحضور جماهيري يقارب العشرة آلاف مشجع من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التى يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وبدأ صن داونز مشواره في دوري الأبطال من دور الـ 32 حيث تخطى عقبة لاياس بطل سيشل بالفوز ذهاباً بسبعة أهداف دون رد والفوز بثمانية أهداف مقابل هدف إياباً ليتأهل لدور المجموعات الذى بدأ مشواره فيه بتحقيق فوزين على الهلال السودانى بهدف دون رد وعلى القطن الكاميرونى بثلاثة أهداف مقابل هدف

ويأمل الأهلي تحقيق الفوز بعد خسارته في أول جولة أمام الهلال السوداني الذي فاز أمس على القطن الكاميروني وأصبح يملك 6 نقاط، وهو نفس عدد نقاط صن داونز، الذي يتصدر بفارق الأهداف.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.