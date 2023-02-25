شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 25 فبراير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يواجه صن داونز بدورى الأبطال الليلة بدون 11 لاعبا، الزمالك يفتقد جهود 6 لاعبين أمام الترجى التونسى الليلة،استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وصن داونز الليلة.
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وصن داونز الليلة
أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى وصن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
الزمالك يفتقد جهود 6 لاعبين أمام الترجى التونسى الليلة.. تعرف عليهم
يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخدمات العديد من لاعبيه في مباراة الترجي التونسى، فى السادسة مساء اليوم، باستاد حمادي العقربي برادس فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
الأهلى يواجه صن داونز بدورى الأبطال الليلة بدون 11 لاعبا.. تعرف عليهم
يستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق خلال مواجهة الترجي التونسي اليوم.
3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة اسكواش أون فاير بأمريكا
تأهل الثلاثي المصري "أمينة عرفي، وفريدة محمد، ومحمد الشربيني" إلى منافسات الدور نصف النهائي ببطولة إسكواش أون فاير التى تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة بين 22 فبراير وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وتعتبر إحدى بطولات البرونزية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 50 ألف دولار.