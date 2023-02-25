شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبدأ رحلة استكشاف إنبى بالفيديو قبل مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني بالنادي المصري، بقيادة حسام حسن، بالمباريات السابقة لفريق إنبي بالدوري، خاصة آخر مباراتين، وخسر الفريق البترولي أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف قبل أن يتعادل سلبيا مع الطلائع، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق البترولي قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى التدريبات داخل معسكره المغلق ببورسعيد، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب التعادل مع بيراميد سلبيا في الدوري، وذلك لمدة 24 ساعة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة إنبي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 22، وإجمالاً خاض المصري 19 مباراة في الدوري، فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 أخرى وتذوق الهزيمة في 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدفاً آخر.

من جانبه، أثنى إبراهيم حسن مدير المرة بالنادي المصري، على عودة الفريق للتدريب في بورسعيد، مؤكدا أن ذلك القرار من أفضل القرارات، وساعد الجهاز الفني على تحقيق إيجابيات عديدة من بعد مباراة سيراميكا بسبب فترة تدريب اللاعبين وسط جماهير بورسعيد، مضيفا أن اللاعبين إستشعروا الحالة التى تعيشها جماهير بورسعيد، والتى أدت لخلق دوافع رائعة و زادت من تركيزهم لتحسين وضع الفريق و هو ما ظهر عليهم أمام بيراميدز.

وعن شائعات رحيل الجهاز الفني لحسام حسن، قال مدير الكرة بالنادي المصري: أقول كلمة إلى " الخفافيش " و من يتبعهم و من يحلم بالتواجد فى الإدارة أو فى أى منصب داخل النادى، لن يفيدكم هدم إستقرار الفريق و النادى لأن المتضرر هو النادى المصرى بأكمله، وسنتصدى لأى محاولات تستهدف تفكيك وحدتنا و سنعمل بكل جهد من أجل تحقيق رغبات جماهيرنا الوفية، نحن نبنى فريق و حضرنا فى وقت صعب و لم نمتلك رفاهية الوقت للتحضير و العمل و لكن علاقتنا بأهلنا فى بورسعيد تجعلنا نتحمل الكثير من أجل النادى المصرى.