شكرا لقرائتكم خبر عن كنزي أيمن تتأهل إلى نصف نهائي بطولة ديلاوير للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية كنزي أيمن إلى منافسات نصف النهائي ببطولة ديلاوير المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها ولاية ديلاوير الأمريكية خلال الفترة بين 23 ألى 27 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 12 ألف دولار.

وفازت كنزي أيمن على الهندية أكنشا في مباراة الدور ربع النهائي بنتيحة 3-0 في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-7, 11-9.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اللاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى:

مصطفى عسل فى المركز الأول، تقدم البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الثاني، وتراجع على فرج إلى المركز الثالث، بينما تراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، وتواجد الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، فارس الدسوقي في التاسع، والفرنسي فيكتور كورين فى المركز العاشر.

تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، جورجينا كيندي في المركز التاسع، الأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز العاشر.