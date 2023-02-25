شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل الزمالك بدورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مواجهة مهمة أمام الترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم، السبت، فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الانتصار وتعزيز موقفه بمجموعته التى تضم المريخ السودانى وشباب بلوزداد الجزائرى.

ويسعى الفارس الأبيض للإبقاء على فرص التأهل فى مجموعته بدوري الأبطال بعد فوز المريخ السوداني على شباب بلوزداد الجزائري، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الرابع فى ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال بنقطة وحيدة من تعادل مع المريخ السوداني وهزيمة على أرضه باستاد القاهرة أمام شباب بلوزداد .

ويمتلك الزمالك أكثر من فرصة للتأهل، بالرغم من تذيل المجموعة فى المركز الرابع، أولها الفوز فى جميع مواجهاته المتبقية ليصل للنقطة 13، أما الفرصة الثانية فهى تحقيق الفوز فى لقاءاته التى تقام على أرضه، أمام الترجي والمريخ السوداني، مع عدم الهزيمة خارج الأرض، وفى حال الفوز فى لقاءين قادمين أيضاً ويحالفه الحظ بنتائج الفرق الأخرى فى المجموعة.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الترجى التونسى كل من، محمود حمدى الونش لعدم اكتمال الجاهزية الفنية، بينما استبعد فيريرا المدير الفني للزمالك الثنائى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى بسبب الإصابة، ومصطفى شلبى لأسباب مختلفة، وعبد الله محمود والسيد عطية لأسباب فنية.