ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة صن داونز الليلة

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم، السبت، بستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على صن داونز واستغلال إقامة المباراة بملعبه بحضور جماهيري يقارب العشرة آلاف مشجع من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

لم يبدأ المارد الأحمر مشواره كما كان منتظرًا، فلم يواجه القطن الكاميروني بسبب انشغاله فى كأس العالم للأندية، ثم تلقى الهزيمة من الهلال في السودان بهدف دون رد.

وتنتظر الأهلي مواجهة صعبة للغاية أمام صن داونز الجنوب أفريقي، الذي فاز على الهلال والقطن ويقدم مستويات مميزة في الآونة الأخيرة.