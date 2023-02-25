فرص تأهل الأهلي بدوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة صن داونز

القاهرة - سامية سيد - يسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى مواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، انتهت بخسارته (0-1) خارج أرضه أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية.

ويمتلك الأهلى فرص التأهل فى ظل نتيجة مواجهة الهلال السودانى أمام القطن الكاميروني والتى انتهت بفوز الأول بنتيجة 2 / 1 ، حيث أصبح فوز الأهلى على صن داونز الجنوب أفريقى أمرا لابد منه وعلى القطن الكاميرونى فى اللقاء المؤجل بينهما حتى يصل إلى النقطة السادسة، وبالتالى يتساوى فى عدد النقاط مع الهلال وصن داونز.

وفى حال تعثر الأهلي أمام صن داونز بالتعادل سيرتفع رصيد الفريق الجنوب أفريقي إلى 7 نقاط فى صدارة المجموعة، ويبقى الأهلي قبل الأخير بنقطة وحيدة، بينما فى حال تعثر الأهلى أمام صن داونز فى لقاء الليلة سيصبح الفوز فى 3 لقاءات مقبلة من أصل 4 أمرا لا غنى عنه.