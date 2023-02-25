شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل الأهلي بدوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى مواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويمتلك الأهلى فرص التأهل فى ظل نتيجة مواجهة الهلال السودانى أمام القطن الكاميروني والتى انتهت بفوز الأول بنتيجة 2 / 1 ، حيث أصبح فوز الأهلى على صن داونز الجنوب أفريقى أمرا لابد منه وعلى القطن الكاميرونى فى اللقاء المؤجل بينهما حتى يصل إلى النقطة السادسة، وبالتالى يتساوى فى عدد النقاط مع الهلال وصن داونز.
وفى حال تعثر الأهلي أمام صن داونز بالتعادل سيرتفع رصيد الفريق الجنوب أفريقي إلى 7 نقاط فى صدارة المجموعة، ويبقى الأهلي قبل الأخير بنقطة وحيدة، بينما فى حال تعثر الأهلى أمام صن داونز فى لقاء الليلة سيصبح الفوز فى 3 لقاءات مقبلة من أصل 4 أمرا لا غنى عنه.
ويفقد فريق الأهلى جهود 11 لاعبا فى مباراة الليلة هم عمرو السولية لعدم الجاهزية بجانب برونو سافيو، ومحمد فخري، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وأحمد نبيل كوكا، وشادي حسين لأسباب فنية كما يغيب الرباعي محمد الضاوي، كريم الدبيس، رأفت خليل وعبد الرحمن رشدان بسبب تواجدهم فى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.