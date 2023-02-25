شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرتدى الكحلى وأسكو كارا باللون الأبيض فى موقعة الكونفدرالية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأسكو كارا التوجولي، فى إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم السبت، بأحد فنادق التجمع الخامس، ويحل أسكو كارا ضيفا على بيراميدز فى السادسة مساء غد الأحد باستاد الدفاع الجوي فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ملابس الفريقين، وتقرر ارتداء بيراميدز الكحلي بالكامل، بينما يرتدى حارس المرمى اللون الأخضر الكامل، بينما يرتدي فريق نادي أسكو كارا اللون الأبيض الكامل، فيما سيظهر حارسه بالرمادي والأسود.

وتم التأكيد كذلك على وصول الفريقين للملعب قبل بداية اللقاء بساعة ونصف مع تسليم التشكيلات الرسمية بمجرد الوصول لاستاد الدفاع الجوي.

ويقتسم ممثلا مصر في الكونفدرالية بيراميدز وفيوتشر وصافة المجموعة الثالثة برصيد نقطتين لكل فريق، فيما يتربع الجيش الملكي على الصدارة برصيد 4 نقاط، ويقبع أسكو كارا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

بيراميدز سقط في فخ التعادل (2-2) مع الجيش الملكي في الجولة الأولى، كما تعادل في الجولة الثانية مع فيوتشر بهدف لمثله ، كذلك كان فيوتشر تعادل (1-1) مع أسكو كارا في الجولة الأولى.

وبعد مواجهة ضيفه أسكو كارا في الجولة الثالثة، يخرج بيراميدز لملاقاة نفس الفريق في الجولة الرابعة يوم 8 مارس.

وفي الجولة الخامسة يلعب بيراميدز مع الجيش الملكي في المغرب يوم 19 مارس، بينما يختتم مشوار دور المجموعات بمواجهة فيوتشر يوم 2 أبريل.

في المقابل يلعب فيوتشر مباراتي الجولة الثالثة والرابعة مع الجيش الملكي يومي 26 فبراير (في المغرب) و8 مارس (في مصر)، بينما يواجه أسكو كارا يوم 19 من الشهر المقبل، قبل أن يختتم تلك المرحلة بملاقاة بيراميدز.