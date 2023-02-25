شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مباراة جمعت الزمالك والترجى التونسى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار مساء اليوم، السبت، صوب ملعب حمادي العقربي برادس، لمتابعة موقعة الترجي التونسي وضيفه الزمالك فى ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة بعدة تحديات، خصوصا أنها تلعب خارج ميدانه، فى ظل حاجته للعودة بنتيجة إيجابية للهروب من شبح الخروج المبكر للعام الثالث على التوالي.

وفى المقابل، يمني الترجي النفس بفوز ثالث على التوالي ليحقق العلامة الكاملة، ويقترب من التأهل إلى دور الثمانية دون الدخول في حسابات معقدة.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، متفوقا بنقطتين على المريخ الوصيف، بينما يأتي شباب بلوزداد ثالثا ب3 نقاط، ويتذيل الزمالك المجموعة بنقطة وحيدة.

بشكلٍ عام تعتبر مباراة الزمالك والترجي "كلاسيكو" بالنسبة لكرة القدم العربية والأفريقية، لما يمتلكه الفريقان من تاريخ كبير وعريض، ومواجهات لطالما كانت مثيرة على كافة الأصعدة.

الزمالك التقي مع الترجى فى 11 مباراة سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، جاءت جميعها في بطولة دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2020 حسمها الأبيض لصالحه.

مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي 11 مواجهة سابقة، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بـ4 مباريات، بينما تعادل الفريقان 3 مرات وفاز الترجي فى 4 مباريات.

وتتساوى كفة الزمالك والترجى تسجيل الأهداف في المباريات السابقة، حيث أحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا في مرمي بطل تونس واستقبلت شباكهم 13 هدف أيضاً

مواجهات الزمالك والترجي لم تقتصر على البطولات الأفريقية فقط، حيث سبق والتقي الفريقان مرتين فى دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بالمباراتين، حيث انتصر ذهابًا فى القاهرة بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا بتونس بنتيجة 2-1.

اجتاز نادي الزمالك دور الـ 32 ليحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره فلامبو الرواندي، بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف في مباراة الإياب، حيث أقيمت كلتا المباراتين بمصر.