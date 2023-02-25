شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصن داونز بدورى أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة قوية أمام صن داونز الجنوب أفريقي الليلة بدوري أبطال أفريقيا، ونستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بالمباراة.

ج: الأهلي يلتقي مع صن داونز الجنوب أفريقي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي؟

س: وماذا عن الحضور الجماهيري فى مباراة الليلة؟

ج: حصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مُشجع فى مباراة الليلة المقرر إقامتها باستاد السلام.





س: من هو حكم مباراة الأهلي وصن داونز؟

ج:الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أسند مباراة الأهلي وصن داونز للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.





س: ماذا فعل الأهلي في دور المجموعات للنسخة الحالية؟

ج: الأهلي خاض مباراة وحيدة بدور المجموعات كانت أمام الهلال السوداني بملعب الأخير خسرها الأهلي بهدف نظيف فيما تأجلت مباراة القطن الكاميروني للأهلي بسبب مشاركة الأخير فى مونديال الأندية مؤخراً بالمغرب.

س: ماذا قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن مبارة الليلة؟

ج: أكد مارسيل كولر أن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة صن داونز، وقال المدير الفني فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، «أمامنا مباراة صعبة أمام فريق قوى، وهو صن داونز الجنوب أفريقي، لدينا ميزة أن المباراة على ملعبنا ونسعى إلى تحقيق الفوز».

وردًّا على ما أثير عن نقص خبرات لاعبي صن داونز قال كولر، «صن داونز خاض لقاءين في دوري المجموعات، حتى الآن، ولديه خبرات كبيرة من خلال مشاركاته السابقة في دوري أبطال إفريقيا، والنادي يحافظ على القوام الأساسي للفريق منذ فترة، وواصل حديثه: «عنصر الخبرة قد يكون فارقًا في أحداث المباريات، ولكنه لا يرجح كفة فريق دائمًا».

وفيما يتعلق بموقف المجموعة الثانية، قال كولر إن الأهلي ما زال أمامه خمس مباريات في دور المجموعات ونسعى للفوز بها. ، واختتم المدير الفني حديثه قائلاً: «بالنسبة للأهلي هدفنا التركيز في المباراة ، وأن نحقق هدفنا من المباراة».