شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكونغ فو يبدأ تأهيل طلاب المدارس استعدادا لبطولات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى، لتأهيل الأطفال والطلبة للاستعداد لمهرجان للووشو كونغ فو لطلاب المدارس لهذا العام 2022/2023 داخل المدارس.

وشهدت منطقة السويس للووشو كونغ فو أمس بطولة مواهب كاس السويس للمواهب عن كافة الأعمار بداية من 5 سنوات بين مراكز شباب محافظة السويس والإسماعيلية، وفاز مركز أبو سلطان بـ47 لاعبا بالمركز الأول وحصلوا على الميداليات الذهبية.

وقال إبراهيم احمد مدرب أول مركز شباب أبو سلطان أن الاتحاد يؤهل الطلاب في المدارس للاستعداد للدخول في منافسات ومسابقات الجمهورية والالتحاق في تصفيات المنتخب.

وتابع : نقوم بجولات في المدارس ليتم اختيار الطلاب الموهوبين لنقوم بتدريهم علي اعلي مستوى لتأهيلهم للمهرجان في 19 مارس القادم.

فيما أكدت سمر جودة مدرب مساعد مركز شباب أبو سلطان أن تدريب الأطفال يسير بشكل جيد علي أعلى المستوى . وان المركز يشارك بشكل دورى المسابقات والبطولات دائما يحصد مراكز اولى وميداليات ذهبية وقد فاز اصغر لاعب هو اياد ماجد أعطاف 5 سنوات بالمركز الأول وميدالية ذهبية.

وقد أعلن سابقا الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى، عن موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إقامة مهرجان للووشو كونغ فو لطلاب المدارس لهذا العام 2022/2023 داخل المدارس.

وقدم شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكونغ فو، كامل الشكر إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على موافقته على إقامة مهرجان الووشو كونغ فو لطلاب المدارس يوم الأحد 19 مارس المقبل.

وقال شريف مصطفى، إن الاتحاد يسير على طريق التطوير المستمر أجل مصلحة اللاعبين الطلاب في جميع المراحل التعليمية سواء التعليم الأساسي والجامعي الأمر الذي يصب في صالح جميع اللاعبين ومنحهم فرصة الاشتراك في كافة البطولات من أجل صقل مواهبهم من خلال الاحتكاك في البطولات.

وأكد شريف مصطفى أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو يعمل من أجل تطوير اللعبة وتكوين منتخبات قومية على مختلف الأعمار السنية قادرة على تحقيق أفضل النتائج في البطولات العالمية كما حدث في بطولة العالم الثامنة للشباب التي أقيمت في جاكرتا وفاز فيها المنتخب بـ 13 ميدالية متنوعة وحققوا المركز الثاني على مستوى الدول المتنافسة.