شكرا لقرائتكم خبر عن أبو القاسم يهزم بطل إيطاليا ويتأهل لربع نهائى كأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري علاء أبو القاسم إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي تقام خلال الفترة ما بين 23 وحتى 26 فبراير الجاري بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد تحقيقه فوزًا مثيرًا على بطل إيطاليا في ثمن النهائي.

واستطاع أبو القاسم التفوق على نظيره فيليبو ماتشي بطل إيطاليا بنتيجة 15-13 في مباراة حبست الأنفاس حتى اللمسة الأخيرة ليتأهل بذلك أبوالقاسم إلى ربع نهائي البطولة.

وبذلك يواجه أبو القاسم الفائز من مباراة بطل فرنسا إينزو ليفور والياباني كينتا سوزومورا في ربع النهائي في تمام الرابعة إلا الثلث عصر اليوم.

وكان أبو القاسم قد تمكن من الفوز على بطل كوريا الجنوبية ميونج شيول بنتيجة 15-9 بدور الـ64 الرئيسي صباح اليوم، قبل الفوز على بطل الولايات المتحدة مارسيلو أوليفاريس في دور الـ32.

وكانت منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش قد انطلقت بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الخميس الماضي وشهدت إقامة منافسات دور المجموعات لفردي الرجال فيما أقيمت منافسات فردي السيدات يوم الجمعة بينما تُلعب اليوم مباريات الأدوار الإقصائية بداية من دور الـ64 الرئيسي وحتى المباراة النهائية.

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.