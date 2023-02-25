مشوار الترجى التونسى فى دورى الأبطال قبل مواجهة الزمالك.. إنفو جراف

تخطى فريق الترجى التونسي عقبة بلاتو يونايتد بطل نيجيريا في دور الـ"32" بالخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف، والفوز إيابا بهدف دون رد، ليتأهل دور المجموعات وحقق بطل تونس فوزين على المريخ السودانى بهدف دون رد ثم على شباب بلوزداد الجزائري بنفس النتيجة.

الفريق الأبيض استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة على أرضه (0-1) أمام شباب بلوزداد الجزائري، قبل أن يعود بنقطة من مواجهة مضيفه المريخ السوداني في الجولة الثانية.

من جهته وجه نبيل معلول، المدير الفني للترجي التونسي، رسالة لجماهير فريقه قبل لقاء الزمالك فى ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس، وقال فى رسالة مصورة عبر حسابه الشخصي على تويتر، "أشكر جماهير الترجي التي شجعتنا في الجزائر أمام شباب بلوزداد".

وأضاف "رأيت جماهير الترجي بأعدادٍ غفيرة في المباريات التي لعبناها في دبي والدوحة في الأعوام الأخيرة لكن لأول مرة أرى ذلك في الجزائر" مؤكداً أن انضباط الجمهور التونسي في الجزائر كان رائعا وهذا ما نريد أن نشاهده يوم السبت نريد رؤية جماهيرنا وهي تشجعنا بنفس الروح أمام الزمالك في رادس، ووعد المدير الفني للترجي التونسي، جماهير ناديه بأن يكونوا عند حسن ظنهم وأن نقدم مباراة كبيرة ونحقق الفوز".