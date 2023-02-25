شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخرج فريق تشيلسي إلى ملعب توتنهام هوتسبير يوم الأحد، لخوض الديربي المرتقب ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك فريق توتنهام 42 نقطة في المركز الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 11 نقطة عن تشيلسي صاحب الـ31 نقطة في المركز العاشر.

كانت آخر مباراة بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في الجولة الثانية من الموسم الحالي، وسجل السنغالي كاليدو كوليبالي وريسي جيمس لتشيلسي، مقابل بيير هويبرج وهاري كين لتوتنهام.

وشهد لقاء الدور الأول اندلاع مشادة بالأيدي بين أنطونيو كونتي مدرب توتنهام والألماني توماس توخيل نظيره السابق في تشيلسي، عقب نهاية المباراة.

يلتقي توتنهام هوتسبير مع نظيره تشيلسي في إطار الجولة 25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد 26 فبراير/ شباط 2023 على ملعب السبيرز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

تتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيتم بث لقاء توتنهام وتشيلسي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق المذيع التونسي الشهير عصام الشوالي.

توجد أكثر من وسيلة لمتابعة البث المباشر للقاء توتنهام هوتسبير وتشيلسي، الأولى من خلال تطبيق "تود" المنصة الإعلامية لشبكة "بي إن سبورتس" عبر الاشتراك المدفوع في الخدمة.

وفيما يخص الوسيلة الثانية فهي الاشتراك في خدمة أخرى مدفوعة الأجر، تابعة أيضًا للقناة القطرية وهي "بي إن كونكت".

سيعتمد أنطونيو كونتي مدرب السبيرز ضد تشيلسي على الأرجح، على طريقته المعهودة 3-4-2-1 مع وضع هاري كين كمهاجم وحيد.

حراسة المرمى: فراسر فوستر.

الدفاع: كريستيان روميرو وإريك داير وكليمنت لينجليه.

الوسط: إيمرسون رويال وأوليفر سكيب وبيير إيميلي هولبيرج وبين ديفيز.

وسط هجوم: هيونج سون مين وديجان كولوفسكي.

هجوم: هاري كين.

سيعتمد جراهام بوتر مدرب فريق تشيلسي على طريقة 4-2-3-1 ضد توتنهام هوتسبير، مع وجود الألماني كاي هافيرتز كمهاجم صريح، وفق تقارير إنجليزية.

حراسة المرمى: كيبا آريزاباجالا.

الدفاع: كاليدو كوليبالي وبيونيه بادياشيلي وريسي جيمس وتياجو سيلفا.

ثنائي ارتكاز: ماتيوس كوفاسيتش وإنزو فيرنانديز.

وسط هجوم: جواو فيليكس ونوني مادويكي ورحيم سترلينج.

الهجوم: كاي هافيرتز.