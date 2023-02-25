الارشيف / اخبار الرياضه

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف كريستال بالاس، نظيره ، في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم السبت، في الجولة ٢٥ من بطولة الممتاز.

ليفربول، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها هذا الموسم، وكان أخرها الهزيمة المذلة على يد في دوري الأبطال ٥-٢.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، نونيز.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا