موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف كريستال بالاس، نظيره ليفربول، في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم السبت، في الجولة ٢٥ من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها هذا الموسم، وكان أخرها الهزيمة المذلة على يد ريال مدريد في دوري الأبطال ٥-٢.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، نونيز.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.