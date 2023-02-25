موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دورى أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفقد الأهلي أول 3 نقاط في افتتاح مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعدما خسر أمام الهلال السوداني، بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وبذلك يبقي الأهلي بلا نقاط فى المركز الثالث بالمجموعة حيث تأجلت أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في مونديال الأندية، فيما حصد الفريق السوداني ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز، محتلا المركز الثاني، فيما يتصدر الترتيب صن داونز بـ6 نقاط.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1 - صن داونز لعب مباراتين وحصد 6 نقاط.

2 - الهلال السوداني لعب مباراتين وحصد 3 نقاط.

3 - الأهلي لعب مباراة واحدة ولم يحصد نقاط.

4 - القطن الكاميروني لعب مباراة واحدة ولم يحصد نقاط.

التشكيل المتوقع للأهلي

من المنتظر أن يلعب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أمام صن داونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال أفريقيا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، على معلول

خط الوسط : أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، أحمد عبد القادر

خط الهجوم : حسين الشحات، كهربا

القناة الناقلة:

تنقل قناة beIN SPORTS HD 4 المباراة، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الإفريقية.