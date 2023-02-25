موعد مباراة مصر والسنغال الحاسمة في كأس إفريقيا للشباب اليوم.. والقنوات الناقلة.. وترتيب المجموعة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر للشباب، نظيره السنغالي، في السابعة مساء اليوم السبت. في الجولة الثالثة لدور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً .

يحتل منتخب شباب الفراعنة المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادل في الافتتاح أمام موزمبيق وخسارة ضد نيجيريا.

وحسم منتخب السنغال تأهله إلى ربع النهائي بعد حصد ست نقاط بالعلامة الكاملة من أول جولتين.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاثة إلى ربع النهائي بجانب الثنائي الأفضل كمركز ثالث.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم للشباب للشباب كالتالي

1 - منتخب السنغال 6 نقاط

2 - منتخب نيجيريا 4 نقاط

3 - منتخب مصر نقطة واحدة

4 - منتخب موزمبيق نقطة واحدة

ويصعد المتأهلون إلى المربع الذهبي من بطولة أمم إفريقيا إلى كأس العالم للشباب 2023 المقرر إقامتها في إندونيسيا.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر

وتنقل البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس عبر البث الأرضي بجانب قنوات بي إن سبورتس الفضائية.