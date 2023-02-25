«لا تقلقوا عليا .. الأسود لا تخاف من السجن» .. مرتضى منصور يعلق على حبسه: عرفتوا كان لازم أختفي من المشهد

الشارقة - اميمة ياسر - قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

كان لازم اختفي تمامًا من المشهد السياسي والرياضي والاعلامي

وكتب مرتضى منصور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أخيرًا رئيس النادي الاهلي يسجن رئيس نادي الزمالك، لأول مرة في تاريخ الرياضة ،رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى».

وأضاف: «لا تقلقوا عليا الاسود لا تخشي الموت وأيضًا لا تخاف من السجن، الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الادارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذة الخطوة تأخرت بعض الشئ الحمد لله».

واختتم: «عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تمامًا من المشهد السياسي والرياضي والاعلامي بأي ثمن ،ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ضهرها، وياجماهير الزمالك ياللي اتفقتوا معايا أو اختلفتم اقفوا ورا فريقكم ودعموه وان شاء الله هينتصر ..عرفتوا كان لازم اختفي من المشهد.. ويا اعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الاطفال احبابي ..بشكر الجميع واحمد الله على هذا الابتلاء».