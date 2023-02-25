- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا قبل لقاء الترجى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
وشدد فيريرا المدير الفنى للزمالك على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط أمام الترجى التونسي لتعزيز موقف الفريق الأبيض في دور المجموعات، وتجنب الدخول فى حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق،في المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.
افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى، فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.
الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائى مساء الجمعة الماضية، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائى نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميرونى ليونيل وامبا فى الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالى عيسى سى، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك ثم تعادل الفارس الابيض مع المريخ السودانى سلبيا في اللقاء الذي أقيم على الاراضي الليبية.
مشوار الابيض