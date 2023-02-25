شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا قبل لقاء الترجى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم، السبت، فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.

وشدد فيريرا المدير الفنى للزمالك على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط أمام الترجى التونسي لتعزيز موقف الفريق الأبيض في دور المجموعات، وتجنب الدخول فى حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق،في المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.