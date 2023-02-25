شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بسيون التعليمية تفوز ببطولة الجمهورية لكرة القدم للمرحلة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت إدارة بسيون التعليمية ببطولة الجمهورية لكرة القدم لطلاب المرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية، بعد الفوز على فريق مديرية التربية والتعليم بالمنوفية 1-0 وأقيمت البطولة على ملاعب التجمع الخامس بالقاهرة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وإشراف الوزارة.

ومثل فريق إدارة بسيون التعليمية مديرية التربية والتعليم بالغربية، وتمكن من الوصول للنهائى بعد الفوز على فرق مديريات التربيه والتعليم بدمياط والجيزة والقاهرة.

من جانبه، أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تذليل كافة العقبات أمام منتخب الغربية ممثلا فى فريق إدارة بسيون التعليميه حتى حقق الفوز بالبطوله ، وأنه كان يحظى بعنايته ورعايته فى فترة الإعداد للبطوله والمباريات، وجاء تحقيقه لهذا الفوز بالبطوله امتداد لمهارة إبن بسيون اللاعب الدولى محمد صلاح لاعب وهداف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

كما أكد الدكتور عبدالفتاح عبده مدير إدارة بسيون التعليميه قيام الجهاز الفني باختيار منتخب من افضل اللاعبين بالمرحلة الاعدادية من خلال دوري المدارس بالإدارة ليمثل محافظة الغربية في بطوله الجمهوريه ، وتم عمل اكثر من تجمع لأعضاء الفريق ببسيون لتدريبهم ، ورفع المستوي البدني والمهاري لهم ، مشيرا إلى ان الجهاز الفني للفريق هم مدربي اكاديميه النجم العالمي محمد صلاح الذين يتمتعون بقدر كبير من الخبره والمهنية وجميعهم مؤهلين أكاديميا .

وأقيمت البطولة علي ملاعب نادي الطيران بالتجمع الخامس فى الفترة من يوم الأحد الموافق 19 فبراير الحالي وحتي الخميس الماضى، تحت إشراف الإدارة العامة للتربية الرياضية التابعه لوزاره التربيه والتعليم .

وضم الجهاز الفني للفريق كابتن غمري عبدالحميد السعدني موجه التربية الرياضية بإدارة بسيون التعليمية ، والكابتن سامح نبيل فرحات ، والكابتن محمد محمد الشاميه ، والكابتن احمد رضا مسعود، وحصل اللاعب عمرو محمد بصيله بمدرسة كفرسالم الإعداديه على لقب أحسن لاعب بالبطوله.

كما ضم الفريق 18 لاعبا من طلاب المرحلة الإعدادية من مختلف مدارس اداره بسيون التعليمية هم: الشافعي محمد أبوالخير، وعمرو محمد بصيله ، ومعاذ محمد عياد ، ومحمد جلال الحفنه ، وإبراهيم محمد عيد ، ومحمد سامح قبوض ، ويوسف شعبان الصعيدي ، ويوسف ابراهيم سرحان ، وعبد الرحمن سمير أبوغزالة ، وعلي أحمد شامه ، وحسن سامي ابوشتا ، ويوسف علي الحداد ، أحمد جمال مشعل ، وأحمد محمد داود ، ومعاذ محمد عمر ، ومحي محمد الصعيدي ، ويوسف حسن ابوحسين ، ويوسف اسماعيل تليمه .