شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على صن داونز فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. وأسند الاتحاد الأفريقى الكاف إدارة مباراة الأهلى وصن داونز للإثيوبي باملاك تيسيما.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على صن داونز واستغلال إقامة المباراة بملعبه بحضور جماهيري يقارب العشرة الاف مشجع من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 29.75 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق صن داونز 27.30 مليون يورو

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى وصن داونز، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

وخاض الأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، انتهت بخسارته (0-1) خارج أرضه أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية. من جهته طالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بإستعادة الانتصارات الافريقية بعد الخسارة من الهلال السودانى بهدف دون رد لتوجيه رسالة للمنافسين أن المارد الأحمر يسعى بقوة للتتويج باللقب الحادى عشر في تاريخه هذا الموسم.