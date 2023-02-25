شكرا لقرائتكم خبر عن كولر للاعبى الأهلى قبل مواجهة صن داونز: حافظوا على تركيزكم طوال الـ90 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مع لاعبي الفريق خلال جلسة مطوّلة جمعتهم أمس عن مباراة صن داونز الجنوب أفريقي الليلة فى دوري أبطال أفريقيا، وشدد لهم على ضرورة تصحيح بعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر للاعبي الأهلي، "عليكم أن تحافظوا على تركيزكم طوال الـ90 دقيقة، وليس في الشوط الأول فقط، لقد استقبلنا أكثر من هدف فى الدقائق الأخيرة من بعض المباريات الماضية وهذا أمر يجب آلا يتكرر".

وأضاف المدرب السويسري للاعبي الأهلى، "لابد أن تلعبوا بنفس الجدية والتركيز من أول المباراة لنهايتها.. حتى نُحقق أهدافنا من المباراة ونحصد نقاطها الثلاث للحفاظ على حظوظ الفريق فى التأهل للدور التالي فى البطولة".

وشدد المدرب السويسري على لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تُتاح أمام مرمى المنافس، وعدم ارتكاب الأخطاء الدفاعية التى تسببت فى اهتزاز شباك الفريق مؤخراً.

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية نظيفة في الدوري الثلاثاء الماضي، لكنه خسر ثلاث مباريات مُتتالية بواقع مباراتي بكاس العالم للأندية أمام ريال مدريد وفلامنجو وأمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كلا من ماميلودي ‏صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.‏

وأنهى الأهلي مرانه الختامي مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة صن داونز، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال المباراة.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتحدث مارسيل كولر، عن مواجهة صن داونز ، وقال إن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد مساء أمس: «أمامنا مباراة صعبة أمام فريق قوي وهو صن داونز الجنوب إفريقي، لدينا ميزة أن المباراة على ملعبنا ونسعى إلى تحقيق الفوز».