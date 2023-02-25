شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم، السبت، فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.

وأشعل فريق المريخ السودانى ترتيب المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائرى، بهدف دون رد، خلال المباراة التى جمعت الفريقين عصر الجمعة باستاد شهداء بنينا في ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022/2023.

وجاء هدف المريخ الوحيد عبر البرازيلي بولو سيرجيو لويز في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة الزمالك والترجى التونسى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

الزمالك استهل مشواره في دور المجموعات بالخسارة على أرضه (0-1) أمام شباب بلوزداد الجزائري، قبل أن يعود بنقطة من مواجهة مضيفه المريخ السوداني في الجولة الثانية.