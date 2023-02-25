شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلي مع صافرة باملاك تيسيما قبل مواجهة صن داونز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتولى الإثيوبي باملاك تيسيما القيادة التحكيمية للمباراة القوية المنتظرة بين الأهلي وفريق صن داونز.

باملاك تيسيما من مواليد 12 مارس 1980، ويبلغ عمره 43 عاما، ويعد من حكام النخبة في قارة أفريقيا، حصل على الشارة الدولية عام 2009، وأدار العديد من المواجهات المهمة خلال مسيرته التحكيمية على المستوى المحلي والقاري والعالمي، سواء فى بطولات الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا وأمم أفريقيا وكأس العالم للأندية.