شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلي مع صافرة باملاك تيسيما قبل مواجهة صن داونز الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يتولى الإثيوبي باملاك تيسيما القيادة التحكيمية للمباراة القوية المنتظرة بين الأهلي وفريق صن داونز.
باملاك تيسيما من مواليد 12 مارس 1980، ويبلغ عمره 43 عاما، ويعد من حكام النخبة في قارة أفريقيا، حصل على الشارة الدولية عام 2009، وأدار العديد من المواجهات المهمة خلال مسيرته التحكيمية على المستوى المحلي والقاري والعالمي، سواء فى بطولات الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا وأمم أفريقيا وكأس العالم للأندية.
أدار تيسيما مباراة المارد الأحمر أمام الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2017 والتى تعادل فيها الأهلى بهدف لكل فريق، ورفض احتساب ركلة جزاء شهيرة للمغربى وليد أزارو قبل أن يخسر المارد الأحمر اللقب فى النهاية.
كما أدار تيسيما مباراة الأهلى والترجى التونسى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا 2018 والتى خسرها المارد الأحمر بثلاثية دون رد .
أدار باملاك مباراة الأهلى والمريخ السودانى فى السودان بدور المجموعات فى 3 أبريل 2021 وانتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق، واحتسب ركلة جزاء للمارد الأحمر سجلها المغربى بدر بانون فى الدقيقة 81 قبل أن ينجح ياسر إبراهيم فى تسجيل هدف التعادل فى الدقائق القاتلة من المباراة.
وأدار باملاك تيسيما مباراة صن داونز فى 12 مارس 2022 حينما واجه المارد الأحمر نظيره بطل جنوب أفريقيا بدور المجموعات وانتهى اللقاء بخسارة الأهلى بهدف دون رد خارج ملعبه
وكانت أخر مباراة أدارها باملاك تيسيما للأهلى فى 7 مايو 2022 على ستاد السلام حينما حقق المارد الاحمر فوزاً على وفاق سطيف الجزائرى برباعية دون رد فى نصف نهائى دوري ابطال افريقيا بالنسخة الماضية.
وإجمالا أدار باملاك تيسيما للأهلى تسعة مباريات، حقق المارد الأحمر الفوز فى أربعة منها وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين.