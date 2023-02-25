الامارات | فريق في دوري "الهواة" يسمح لخصمه بالتسجيل.. تعرّف إلى السبب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جسد فريقا الدرجة الأولى مسافي والعربي الروح الرياضية العالية في لقطة جميلة حدثت خلال مباراتهما مساء أمس ضمن الجولة 23 لبطولة دوري الهواة، حيث فاز مسافي بهدفين مقابل هدف واحد. وجاء ذلك حين قام فريق مسافي بالسماح للاعب العربي، المقيم العماني فارس الجابري، بتسجيل هدف دون ان يتدخل لاعبو مسافي لمنعه.

وتتلخص الواقعة عندما تعرض احد لاعبي مسافي للإصابة تم بعدها إخراج الكرة خارج الملعب من قبل لاعبي العربي في الدقيقة 70 من أجل منح لاعب مسافي فرصة للعلاج. وبعد تعافي اللاعب، ورغبة من مسافي في تطبيق مبدأ الروح الرياضية قام لاعب مسافي عبدالله عيسى في الدقيقة 73 بمحاولة إعادة الكرة بتسديدها تجاه حارس مرمى العربي يحيى محمد، لكن الأخير تعثر، وفشل في التقاط الكرة بعد أن فقد توازنه وسقط ارضا، لكن الكرة اتجهت إلى داخل الشباك ليتم إعلانه هدفا لمسافي.

وفي مبادرة طيبة من مسافي بادر اللاعبون بالسماح للاعب العربي المقيم العماني فارس الجابري من الاستحواذ على الكرة، والانفراد بالمرمى وتسجيل هدف التعادل. ولقيت المبادرة تحية وتشجيعا من قبل ادارتي الناديين واللاعبين والجمهور، لما تحمله من معاني نبيلة. وقال مدربا الفريقين لـ"الإمارات اليوم" إنهما سعيدان بما حصل، كونه تطبيق لمبدأ الروح الرياضية.

وقال مدرب مسافي: سعيد بمبادرة لاعبي الفريق بالتصرف بروح ايجابية ورياضية طيبة، وهو جزء مهم في كرة القدم ان تشيع الروح الرياضية لذلك لم اتردد بتوجيه لاعبي فريقي بإعادة الكفة الى طبيعتها وكان قرارا جماعيا. وتابع: نواظب على الحصص التثقيفية خلال التدريبات واثناء المباريات في مختلف الجوانب ومنها ايضا تقبل الخسارة وعدم الغضب واحترام المنافس. وتابع: نتمنى ان تطبق الروح الرياضية العالية في جميع المباريات لكي نرى كرة جميلة وممتعة في ملاعبنا. بدوره قال مدرب العربي عبدالغني المهري: صفقت لمدرب مسافي لتوجيه لاعبيه بان يستقبل فريقه هدفا، وايضا لجمهور مسافي الذي تصرف بروح رياضية عالية ويسعدني ان بداية مبادرة الروح الرياضية باخراج الكرة عند اصابة لاعب مسافي بدأت من لاعبي فريقي.