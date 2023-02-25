شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأييد حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم تأييد حبسه لمدة شهر بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.

وكان رئيس القلعة البيضاء قد تقدم بطعن على الحكم بحبسه، لكن محكمة النقض قررت رفضه صباح اليوم السبت 25 فبراير/ شباط 2023.

وبدوره، وجه مرتضى منصور رسالة لجماهير الزمالك فور تأييد حكم حبسه، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب منصور في رسالته: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة".

وأكمل "رفض الطعن، لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي.. لا تقلقوا عليّ، الأسود لا تخشي الموت وأيضا لا تخاف من السجن".

وأضاف: "الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير، قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات، وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني.. هذة الخطوة تأخرت بعض الشيء".

واستطرد رئيس الزمالك: "الحمد لله.. عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك، كان لازم اختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والاعلامي بأي ثمن، ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ظهرها".

وأتم منصور رسالته بكلمات "يا جماهير الزمالك يا من اتفقتم معي أو اختلفتم، قفوا خلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر.. أشكر الجميع وأحمد الله علي هذا الابتلاء".