شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب الأخير يبعد الهانى سليمان عن سموحة أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الهانى سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، من حسابات أحمد سامى أمام حرس الحدود فى المباراة المقرر لها غدا، الأحد، فى افتتاح منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وطلب الجهاز الطبي من أحمد سامى عدم دخول الهانى سليمان قائمة مباراة حرس الحدود خوفا من تجدد الإصابة بعد مشاركة اللاعب فى التدريبات، إلا أنه شعر بعدم اكتمال شفائه بنسبة 100٪ ما جعل طبيب سموحة يطلب استبعاد الهانى سليمان من مباراة حرس الحدود، وهو ما وافق عليه أحمد سامى.

وعانى الهانى سليمان حارس سموحة من الإصابة بشد فى السمانة خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلى، ليتم استبداله خلال المباراة لعدم قدرته على الاستكمال فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.

وخضع الهانى سليمان لأشعة أكدت إصابته بشد فى السمانة من الدرجة الثانية، إلا أنه استطاع العودة للتدريبات، قبل أن يشعر بعدم الجاهزية لمواجهة حرس الحدود.

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.