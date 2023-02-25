شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود محمود وادى وخالد قمر أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس جهود الثنائى محمود وادى وخالد قمر لاعبى الفريق فى مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب وادى وقمر عن الطلائع فى مباراة إنبى بسبب معاناتهما من شد فى العضلة الخلفية، ونفذ الثنائى برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق، ليعود كل منهما للتدريبات الجماعية ويصبحا جاهزين للمشاركة فى مباراة الاتحاد السكندري.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى مصطفى الخواجة وفريد شوقى لاعبا الفريق في مباراة الاتحاد السكندري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب مصطفى الخواجة عن الطلائع في مباراتى إنبى والداخلية بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدف دون رد، حيث حصل اللاعب على الكارت الأحمر مباشرة وبالتالي يغيب مباراتين، بينما غاب فريد شوقى عن مباراة انبى بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وعكف عماد النحاس وجهازه المعاون خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء والسلبيات التى ظهرت بالفريق مؤخراً، من أجل تصحيحها لعدم تكرارها فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري من أجل تحسين ترتيب الطلائع بجدول مسابقة الدورى.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26.