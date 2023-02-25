شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلي فى دورى الأبطال قبل مواجهة صن داونز الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الأهلي فريق صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، فى الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا. وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

فيما تأجلت مباراة الأهلى مع القطن الكاميروني فى الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد.

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى وصن داونز كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.