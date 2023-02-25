شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يهزم بطل أمريكا ويتأهل لثمن نهائى كأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري علاء أبو القاسم لثمن نهائي بطولة كأس العالم لسلاح الشيش التى تقام خلال الفترة من 23 حتى 26 فبراير الجارى بنادى النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحقق أبو القاسم الفوز على مارسيلو أوليفاريس بطل أمريكا بنتيجة 15-9 ليواصل مشواره بالبطولة ويتأهل لدور الـ16 ويواجه البطل الإيطالي فيليبو ماتشي في تمام الثانية إلا عشر دقائق ظهرا.

وكان أبو القاسم قد تمكن من الفوز على بطل كوريا الجنوبية ميونج شيول بنتيجة 15-9 بدور الـ64 الرئيسي صباح اليوم، قبل الفوز على بطل الولايات المتحدة منذ قليل.

الجدير بالذكر أن أبو القاسم قد نجح مؤخرًا في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش في ديسمبر الماضي التي أقيمت في اليابان.

وكانت قد انطلقت منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الخميس الماضي وشهدت إقامة منافسات دور المجموعات لفردي الرجال فيما أقيمت منافسات فردي السيدات يوم الجمعة بينما تُلعب اليوم مباريات الأدوار الإقصائية بداية من دور الـ64 الرئيسي وحتى المباراة النهائية.

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.